Venezuela’da asgari ücrete ve emekli ödeneklerine zam yapıldı

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, başkent Caracas’ta yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, çalışanlar ve emeklilere yönelik önemli bir gelir artışı sağlandığını açıkladı.

Asgari gelir ve emekli maaşında artış

Yeni düzenlemeye göre asgari gelirin 240 dolara, emekli maaşlarının ise 70 dolara yükseltileceğini duyuran Rodriguez, "Bugün protesto edenler haklıdır. Maaşların yeniden satın alma gücüne kavuşmasını sağlamalıyız. İşçilerin yararına olacak bir ekonomik büyüme için yeni toplu iş sözleşmesi üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel sektöre çağrı

Özel sektöre de çağrıda bulunan Rodriguez, çalışanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, "2030, 2040 ve 2050 yıllarını düşünme zamanı. Bu süreci Venezuela'nın yeniden doğuşu olarak görüyorum ve yaptırımlar nedeniyle kaybedilen yılları geride bırakacağız." dedi.

Maaş seviyelerinin halen yeterli olmadığını kabul eden Rodriguez, sosyal yardımların en ihtiyaç sahibi kesimlere ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Rodriguez ayrıca ABD ile yapılan anlaşmalar ve petrol gelirlerindeki artışın ekonomide istikrarı desteklediğini savunarak, ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

Enflasyon yüzde 70’i aştı

Yerel basında yer alan bilgilere göre, ülkede 2026’nın ilk çeyreğinde enflasyon yüzde 70’in üzerine çıktı.

“Bono” dahil toplam gelir

190 dolar seviyesinden 240 dolara yükseltilen bu rakamın, temel maaş ile hükümetin sağladığı “bono” (gıda yardımı ve ekonomik destek ödemeleri) dahil toplam asgari geliri ifade ettiği belirtildi. Öte yandan sendikalar ve emekliler, 9 Nisan’da ücret artışı talebiyle hükümete karşı protesto düzenlemişti.