Trump’tan İran mesajı: Bölgeden erken ayrılmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı yürütülen savaşla ilgili değerlendirmelerde bulunarak sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

"Erken ayrılmauyacağız"

Florida eyaletine bağlı Villages bölgesinde destekçilerine hitap eden Trump, konuşmasında İran’la ilgili mesajlar verdi. Üçüncü suikast girişiminin ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıkan Trump, "Erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.” dedi.

"Yapmamız gereken türden anlaşma ile gelmiyorlar"

İran’la yürütülen temaslara da değinen Trump, “İranlılar bize yapmamız gereken türden bir anlaşmayla gelmiyorlar. Bu işi uygun bir şekilde halledeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tahran yönetimini sert sözlerle eleştiren Trump, İranlı yöneticilerin “oldukça kötü insanlar” olduğunu öne sürdü. Trump ayrıca, yönetimin iki hafta içinde 42 bin protestocunun ölümünden sorumlu olduğunu iddia etti.

400 gemi Hürmüz'de bekliyor

Bölgedeki deniz trafiğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, İran’ın geçişleri kapatması nedeniyle yaklaşık 400 geminin Hürmüz Boğazı’nda beklediğini söyledi.

İran donanmasına yönelik iddialarını da sürdüren Trump, 159 geminin son iki hafta içinde batırıldığını dile getirdi.

NATO hakkında da konuşan Trump, ABD’nin ittifaka “trilyonlarca dolar harcadığını” ancak Körfez’de yürütülen operasyonlarda NATO’dan destek görmediklerini ifade etti.