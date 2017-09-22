Trump'tan Kim Jong-un'a "deli adam"

22 Eylül 2017

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un açıklamalarına Twitter'dan yanıt verdi.

Trump yaptığı açıklamada, "Halkının açlık çekmesine ya da ölmesine aldırmayan deli adam Kim Jong-un, hiç görülmemiş şekilde test edilecek!" dedi.

Devlet televizyonundan nadir görülen türden bir açıklama yapan Kim Jong-un ise, "akıl hastası" olduğunu söylediği ABD Başkanı Trump'ın onu korkutamayacağını söylemiş ve yaptırımlarla gözünü korkutmak isteyen Batı'ya şu mesajı vermişti:

"Trump'ın sözleri beni korkutmak ya da durdurmak yerine, seçtiğim yolun doğru yol olduğuna beni ikna etti. Bu benim son ana kadar izleyeceğim yol olacak."

Rusya'yı da hedef aldı

Donald Trump yazdığı bir başka Tweet'te Rusya'yı hedef aldı. Trump," Rusya sahtekarlığı Facebook reklamlarında sürüyor. Tamamen önyargılı ve dürüst olmayan üçkağıtçı Hillary medyası ne diyorsunuz? " ifadelerini kullandı.