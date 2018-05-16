Trump’tan Kuzey Kore zirvesine ilişkin açıklama

16 Mayıs 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile gerçekleştirdiği görüşmede Kuzey Kore ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, Kuzey Kore’nin zirveyi iptal etme tehdidiyle ilgili bilgilendirilmediğini söyleyerek “Hiçbir şey görmedik. Hiçbir şey duymadık. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan "ABD bizi köşeye sıkıştırır ve nükleer silahlarımızdan tek taraflı vazgeçmemizi isterse, görüşmelere ilgimizi kaybederiz ve beklenen Kuzey Kore-ABD zirvesine katılıp katılmamayı yeniden değerlendirmemiz gerekir" açıklamasını yapmıştı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ve ABD Başkanı Donald Trump’ın 12 Haziran'da Singapur'da görüşmesi planlanıyor.

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Kaynak: İHA