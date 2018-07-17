ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C

Trump'tan NATO ve Rusya açıklaması

ABD Başkanı Trump, "NATO zayıftı, ancak şimdi yeniden güçlü (Rusya için kötü)." ifadesini kullandı.

Trump'tan NATO ve Rusya açıklaması
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından NATO ve Rusya ile yapılan toplantılarla ilgili tweet attı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO ile toplantı mükemmeldi. Sayemde 33 milyar dolar ödediler. Gelecekte de yüzlerce milyar dolar ödeyecekler. NATO zayıftı, ancak şimdi yeniden güçlü (Rusya için kötü). Medya sadece liderler için kaba olduğumu söylüyor. Paradan hiç bahsetmiyorlar. NATO ile ne kadar iyi bir toplantı olmuş olsa da, Rusya Başkanı Putin ile daha da iyi bir toplantı geçirdim. Ama ne yazık ki, haberler bu şekilde verilmiyor. Yalan haberlerin ardı arkası kesilmiyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın paylaştığı tweetler:

Son dakika nato Vladimir Putin abd Donald Trump

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.