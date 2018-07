Trump'tan NATO ve Rusya açıklaması

Dunya.com

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından NATO ve Rusya ile yapılan toplantılarla ilgili tweet attı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO ile toplantı mükemmeldi. Sayemde 33 milyar dolar ödediler. Gelecekte de yüzlerce milyar dolar ödeyecekler. NATO zayıftı, ancak şimdi yeniden güçlü (Rusya için kötü). Medya sadece liderler için kaba olduğumu söylüyor. Paradan hiç bahsetmiyorlar. NATO ile ne kadar iyi bir toplantı olmuş olsa da, Rusya Başkanı Putin ile daha da iyi bir toplantı geçirdim. Ama ne yazık ki, haberler bu şekilde verilmiyor. Yalan haberlerin ardı arkası kesilmiyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın paylaştığı tweetler:

I had a great meeting with NATO. They have paid $33 Billion more and will pay hundreds of Billions of Dollars more in the future, only because of me. NATO was weak, but now it is strong again (bad for Russia). The media only says I was rude to leaders, never mentions the money!