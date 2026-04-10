Trump'tan NATO'ya sert tepki iddiası

ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Görüşmenin içeriğine dair farklı değerlendirmeler yapılırken, taraflardan gelen açıklamalar da çelişti.

Politico'nun üç Avrupalı yetkili ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 8 Nisan'da Beyaz Saray'da yapılan görüşme "gergin" bir atmosferde geçti. Haberde, Trump'ın NATO müttefiklerinin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte "eylemsiz kalmasına" tepki gösterdiği öne sürüldü.

İddialara göre Trump'ın, bu tutum nedeniyle Rutte'ye sert ifadeler kullandığı ve görüşmede "öfke kustuğu" ileri sürüldü.

Haberde ayrıca Trump'ın, NATO ülkelerinin yeterli destek vermediğini düşünerek "kısasa kısas planladığını" ima ettiği ve görüşmenin genel seyrinin "tehdit yağmuru" şeklinde geçtiği iddia edildi.

NATO'dan yalanlama

NATO Sözcüsü Allison Hart ise söz konusu iddiaları reddetti. Hart, Politico'ya yaptığı açıklamada görüşmenin olumsuz geçtiği yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Trump ve Rutte'nin "dürüst" ve "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

Rutte de görüşmenin ardından CNN'e yaptığı açıklamada, Trump'ın "NATO müttefiklerinin İran savaşına destek konusunda hayal kırıklığına uğramasını" anladığını söyledi. Ancak Rutte, sürecin "tümüyle siyah-beyaz olmadığını" ve birçok müttefikin yükümlülüklerini yerine getirdiğini dile getirdi.