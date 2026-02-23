Trump’tan Netflix’e sert çıkış: Kovun ya da sonuçlarına katlanın

ABD Başkanı Donald Trump, Netflix yönetim kurulunda yer alan eski Demokrat yetkili Susan Rice’ın görevden alınmasını istedi. Satın alma sürecinin federal incelemede olduğu dönemde gelen bu çıkış, medya devleri arasındaki milyar dolarlık rekabeti siyasi gerilimin merkezine taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Netflix yönetim kurulunda yer alan eski Demokrat ulusal güvenlik yetkilisi Susan Rice’ın görevden alınmasını isteyerek şirketi açıkça hedef aldı. Trump, daha önce bu sürece müdahil olmayacağını söylemesine rağmen, medya devleri arasındaki satın alma rekabetine dair tartışmaların merkezine girdi.

Trump’tan Netflix’e açık çağrı

Trump, MAGA çevrelerine yakın isimlerden Laura Loomer’ın çağrısını kendi sosyal medya platformu Truth Social’da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Netflix, ırkçı, Trump karşıtı Susan Rice’ı derhal kovmalı ya da sonuçlarına katlanmalı. Hiçbir yeteneği ya da becerisi yok; tamamen politik bir hacker!”

Trump ayrıca Rice için, "Gücü gitti ve asla geri gelmeyecek. Ne kadar maaş alıyor ve ne için?" sözlerini sarf etti.

Rice, Barack Obama döneminde ulusal güvenlik danışmanı ve ABD’nin BM büyükelçisi olarak görev yapmış, daha sonra Joe Biden yönetiminde de iç politika konseyinde yer almıştı. 2018-2020 arasında Netflix yönetim kurulunda bulunan Rice, 2023’te yeniden bu göreve atanmıştı.

Rice’ın sözleri tartışma yarattı

Eski Demokrat yetkili, New York’un güney bölgesi eski ABD savcısı Preet Bharara’nın podcast’inde yaptığı açıklamada, Demokratların yeniden iktidara gelmesi halinde “Trump’a diz çöken” şirketlerin “sonunun iyi olmayacağını” ifade etti. Rice, “Pantolonlarını indirmekten daha fazlasıyla yakalanacaklar,” derken, Demokratların bir “hesap verebilirlik gündemi” getireceğini savundu.

Şirketlerin “belgelerini saklamaları” ve “mahkeme celplerine hazır olmaları” gerektiğini belirten Rice, “Bu şirketler, Demokratların iktidara geri döndüklerinde eski kurallara göre oynayacaklarını düşünüyorsa… Bence başka bir şey bekliyorlar,” dedi.

Satın alma yarışı ve antitröst süreci

Tartışmalar, Warner Bros. Discovery (WBD) için yeniden alevlenen satın alma mücadelesiyle aynı döneme denk geldi. WBD, Netflix’in kabul ettiği 83 milyar dolarlık teklifi aşması ya da geri çekilmesi için Paramount’a “en iyi ve son teklif” sunması adına süre verdi.

Paramount’un 108 milyar dolarlık teklifinin ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen ikinci inceleme sürecini tamamladığı ve önemli bir antitröst engelini aştığı bildirildi. Öte yandan Netflix’in stüdyoyu satın alma planı da rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığı yönünden erken aşama incelemeye tabi tutuluyor.

Loomer’dan sert çıkış

Resmi bir görevi bulunmayan ancak Trump’a yakınlığıyla bilinen Laura Loomer da sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Netflix, başkanlık seçimlerinde kime oy vereceklerini seçtikleri için ülkenin yarısını silahlı hükümet ve siyasi misillemeyle tehdit eden yönetim kurulu üyesinin arkasında mı duruyor? Bu, olabildiğince Amerikan karşıtıdır ve Netflix her gün Amerikan karşıtı, WOKE bir şirket olduğunu kanıtlamaktadır.”

Loomer ayrıca, Netflix’in Warner Bros’u satın almasının Barack Obama ve Michelle Obama’ya fayda sağlayacağını ve platformun Demokratlara yönelik “olumlu mesajlarla” doldurulacağını iddia etti.

Gelişmeler, hem medya sektöründeki dev satın alma rekabetini hem de Washington’daki siyasi gerilimi yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.