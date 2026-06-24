Trump'tan petrol devlerine soruşturma talimatı: Tüketiciler dolandırılıyor

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ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatları düşerken akaryakıt fiyatlarının düşmemesi nedeniyle ülkede faaliyet gösteren petrol şirketlerinin soruşturulması için Adalet Bakanlığı'na talimat verdiğini açıkladı.

"Tüketiciler dolandırılıyor"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Büyük petrol şirketleri pompa fiyatlarını düşürmüyor. Petrol için ödedikleri fiyatlar keskin şekilde düştü. Ancak tüketiciler hala yüksek fiyat ödüyor, dolandırılıyor. Adalet Bakanlığı’na bu konuyu derhal araştırma talimatı verdim" dedi.

ABD ve İran arasında imzalanan barış anlaşması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından petrol fiyatları sert düştü.

Petrolde düşüş sürüyor

Hafta başında 81,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı dün günü 77,52 dolardan tamamlarken bugün de güne 76,44 dolardan başladı.

Petrolde düşüş devam ederken merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'ye göre göre, Brent petrolün varil fiyatında 18 ay boyunca genel eğilim aşağı yönlü seyredecek. Brent petrolün ortalama fiyatı, mart-mayıs aylarındaki yüksek fiyatların etkisiyle bu yıl varil başına 92 dolar, 2027'de ise 78 dolar olacak.