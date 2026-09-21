Trump'tan Rusya için dikkat çeken iddia: Büyük çoğunluğu havaya uçuruldu

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna ile devam eden savaş nedeniyle dizel yakıt sanayisindeki kontrolünü "ne yazık ki" kaybettiğini öne süren Trump, dizel yakıt üretimi yapan rafinerilerin büyük bölümünün "havaya uçurulduğunu" ve "en azından geçici olarak faaliyet dışı" kaldığını iddia etti.

Savaşın sona ermesi çağrısı

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların son bulması gerektiğini belirten Trump, savaşı "saçma ve bitmek bilmeyen savaş" sözleriyle nitelendirdi.

Trump, yaşanan can kayıplarına da değinerek, "Her ay çoğunluğu askerlerden oluşan 25 bin kişinin öldürülmesi nedeniyle bütün dünya acı çekiyor. Ne büyük bir utanç" ifadelerini kullandı.