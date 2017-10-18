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Tsipras: Türkiye'nin yönü Avrupa'ya dönük kalmalı

Yunanistan Başbakanı Tsipras, "Türkiye'nin Avrupa'ya dönük yolunu desteklemeye devam ediyoruz. Bölgesel güç olarak saygı duyuyoruz ve Avrupa perspektifine yönelik kalmaya devam etmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Tsipras: Türkiye'nin yönü Avrupa'ya dönük kalmalı
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Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras Türkiye'nin Avrupa'ya dönük yönelimini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Dün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden sonra Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tsipras, Türkiye ile ülkesi arasında var olan gerilimlere rağmen, Ankara'nın NATO'nun  içinde kalmasının Türkiye için önemli olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin Avrupa'ya dönük yolunu desteklemeye devam ediyoruz. Bölgesel güç olarak (Türkiye'ye) saygı duyuyoruz ve Avrupa perspektifine yönelik kalmaya devam etmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Reuters

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