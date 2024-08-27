Tunus mahkemesinden muhalif liderin cumhurbaşkanlığı adaylığına onay

Mahkeme kararı sonrasında açıklama yapan Çalışma ve Başarı Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmed en-Nefati, Tunus İdari Mahkeme'sinin, Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu'nun Mekki’nin adaylığını reddetmesinin ardından yaptıkları itirazı haklı bulduğunu ve bunun Mekki'nin cumhurbaşkanlığı yarışına geri dönmesi anlamına geldiğini söyledi.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı için 17 adaydan 3'ünün başvurusunun kabul edildiğini belirterek 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve Ayaşi Zamal'ın yarışacağını duyurmuştu.

Buasker, adaylık başvuruları kabul edilmeyen 14 kişinin evraklarının eksik olduğunu veya adaylık şartlarını yerine getirmediğini söylemişti.