Türk firması 7 bin Etiyopyalıya iş veriyor

29 Eylül 2017

Etiyopya’nın en büyük tekstil fabrikalarından biri olan Türk şirketi Ayka Tekstil, halkın yüzde 20’sinden fazlasının işsiz olduğu ülkede 7 bin kişiyi istihdam ediyor.

Ayka Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Aydeniz, başkent Addis Ababa’ya 20 kilometre uzaklıkta kurulu olan ve yaklaşık 150 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yaklaşık 7 yıl önce açılan entegre tesise şimdiye kadar 250 milyon dolar yatırım yapan Ayka Tekstil, şu anda ülkenin en büyük ihracat yapan firmalarından biri konumunda.

“Üç günde şirketi kurduk”

“1988’de halen ortağım olan Gürçay Kavlaklı ile Ayka Tekstili kurduk ve Çorlu’da fabrikalar açtık.” diyen Aydeniz, Etiyopya’ya geliş hikayelerinin ise yurt dışında yatırım arayışlarıyla başladığını anlattı.

Hindistan, Çin, Mısır ve Orta Asya ülkelerinde araştırmalar yaptıklarını dile getiren Aydeniz, “Etiyopya o sıralar Türkiye’den yatırımcı getirmek için uğraşıyordu. Kimse ilgi göstermiyordu Afrika’ya ve açıkçası biz de başta ilgi göstermedik. Ancak burayı ziyaret ettiğimizde bakanların sanayiciye bakış açısı fikrimizi değiştirdi.” dedi.

Etiyopya’daki gezileri sırasında genç ve işsiz bir nüfusla karşılaştıklarını ve büyük bir potansiyel gördüklerini kaydeden Aydeniz, 3 gün içinde arasayı alıp, şirketi kurup, banka hesabını açarak ülkeden ayrıldıklarını söyledi.

50 bin kişiye eğitim

Bir sene içerisinde 5 bin kişiyi eğittiklerini ve Avrupa’ya ihracat yapmaya başladıklarını söyleyen Aydeniz, “Bugün firmamızda 7 bin kişi çalışıyor. Sadece 7 bin kişiyi zikretmek yetmez. Şimdiye kadar 50 binden fazla kayıtlı eğitim verdiğimiz insan var.” ifadelerini kullandı.

Eğitim verilen insanların ülkedeki başka tekstil firmalarında çalışmaya devam ettiğini ve bunun sektöre büyük bir katkı olduğunu belirten Aydeniz, firmanın iki ülke arasındaki kültür alışverişine de büyük oranda destek olduğunu söyledi. Müşterilerinin yüzde 80’inin Avrupa ülkelerinden, yüzde 20’sinin ise Japonya’dan olduğunu söyleyen Aydeniz, “Düşünebiliyor musunuz Etiyopya, Japonya’ya ihracaat yapıyor.” dedi.

Yurt dışında başarının sırrının o ülkeyi sevmek olduğunun altını çizen Aydeniz, “Artık Etiyopya da kendi ülkemiz oldu. Önce bir ülkeyi seveceksiniz sonra da devletin kanunlarına, ülkenin insanlarına saygı duyacaksınız. O zaman başarılı olabilrsiniz.” dedi.

Şirket, kurduğu entegre yapıyla pamuktan iplik ve kumaş üretimine, dikimden paketlemeye kadar tüm süreci fabrikasında tamamlayarak dünya ülkelerine ihraç gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA