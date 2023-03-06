Türk vatandaşı CEO’ya BAE’den 77 milyonluk talih kuşu

İlk kez bir bilet alan İran asıllı Türkiye vatandaşı Sam Heidar Torshizi, şu ana kadar verilen en büyük ödüllerden birini kazanan Torshizi, 15 milyon BAE Dirhemi yani bugünkü kur la 77 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu.

İstanbul Ataşehir’de 100 bin TL sermayeli Pharma Nova Medicine Dış Ticaret adlı şirketi kuran Torshizi, Türk vatandaşlığını aldıktan sonra 4 yıl önce Dubai’de de yaşamaya başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri medyasına göre şu anda Dubai’de kurduğu şirketin genel müdürlüğünü de yürüten Torshizi, şubat ayının ilk haftasında iki alana bir bedava promosyonundan yararlanarak ilk kez Big Ticket (Büyük Bilet) alarak çekilişe katıldı.

Heidari Torshizi, adını görmek umuduyla geçen hafta boyunca sürekli olarak Big Ticket web sitesini kontrol etmesine rağmen kazanan olarak adlandırılmayı asla beklemediğini “Teşekkürler, Big Ticket. Hayatımı değiştirdin” sözleriyle açıkladı. Canlı yayınla televizyondan yapılan çekilişte ikinci büyük biletin sahibi ise BAE uyruklu Salim Albastaki, 1 milyon dirhem yani 4 milyon lira kazandı.