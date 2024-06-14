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Türkiye-İspanya Ticaret Odaları Forumu kurulması için mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye-İspanya Ticaret Odaları Forumu kurulması için mutabakat zaptı imzalandı.

Haber Merkezi
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşen İspanya-Türkiye 8. Hükümetlerarası Zirve kapsamında gerçekleştirilen İspanya-Türkiye İş Forumu açılış programına katıldı.​

İş Forumu sonrasında, TOBB ile İspanya Ticaret Odası arasında Türkiye-İspanya Ticaret Odaları Forumu kurulması için mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptına, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci ile İspanya Ticaret Odası Başkanı Jóse Luis Benet imza attı.