Türkiye-İspanya Ticaret Odaları Forumu kurulması için mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye-İspanya Ticaret Odaları Forumu kurulması için mutabakat zaptı imzalandı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşen İspanya-Türkiye 8. Hükümetlerarası Zirve kapsamında gerçekleştirilen İspanya-Türkiye İş Forumu açılış programına katıldı.
İş Forumu sonrasında, TOBB ile İspanya Ticaret Odası arasında Türkiye-İspanya Ticaret Odaları Forumu kurulması için mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptına, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci ile İspanya Ticaret Odası Başkanı Jóse Luis Benet imza attı.