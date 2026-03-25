Türkiye, Mısır ve Pakistan'dan kritik diplomasi trafiği: ABD-İran teması için baskı

ABD ile İran arasında diplomatik temaslara ilişkin çelişkili açıklamalar sürerken, taraflar arasında olası görüşmelere yönelik girişimlerin devam ettiği öne sürüldü.

ABD "görüşme var" dedi, İran yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmeler yapıldığını iddia ederken, Tahran yönetimi bu açıklamayı reddederek herhangi bir temasın bulunmadığını duyurdu.

ABD merkezli The Wall Street Journal'ın, ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre Türkiye, Mısır ve Pakistan'dan temsilciler, önümüzdeki 48 saat içinde ABD ve İranlı yetkilileri bir araya getirmek için yoğun çaba yürütüyor. Ancak haberde, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının derin olduğu ve ortak bir zemine ulaşmanın zor göründüğü ifade edildi.

15 maddelik plan gündemde

Haberde ayrıca, ABD'nin savaşı sona erdirmek amacıyla İran'a ilettiği 15 maddelik planın, büyük ölçüde Trump yönetiminin daha önce Tahran'dan talep ettiği şartları içerdiği belirtildi.

Öte yandan Pakistan'ın, ABD ile İran arasında yürütülebilecek barış görüşmelerine arabuluculuk yapmayı teklif ettiği aktarıldı.