Türkiye’de gaz merkezinin kurulması için görüşülüyor

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, doğalgaz merkezi projesi ile birlikte ulusal, bölgesel, ve Pan-Avrupa enerji güvenliğinin sağlanmasının en önemli unsur olduğunu söyledi.

Enerji alanındaki anlaşmalar ve projelerin, Rus-Türk iş birliğinin amiral gemisi ve temeli olduğunun altını çizen Buravov, şunları kaydetti: “Mevcut projelerin (Türk Akımı, Akkuyu nükleer santrali) uygulamasının kazan- kazan biçiminde karşılıklı yarara dayalı iş birliğinin açık bir örneği olduğu söylenebilir. Rusya güvenilir bir enerji üreticisi, Türkiye de güvenilir bir enerji tüketicisi ve Türkiye, büyük bir enerji merkezi olarak rolünü güçlendirme fırsatı buldu. Söz konusu iki proje de en yüksek çevresel ve teknolojik normları ve standartları karşılamakta ve şu anda Rusya ve Türkiye büyük bir doğal gaz merkezini Türkiye’de kurma projesini görüşüyorlar.”

"Ticarette potansiyel var"

“Genel olarak Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret akışının dinamikleri sürdürülebilir olarak tanımlanabilir” diyen Buravov şöyle devam etti: “2017 yılından başlayarak, Kovid 2020 yılını ayrı tutarsak, ticaret hacminin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü göreceksiniz. 2017’de 22,3 milyar dolar 2018’de 25,4 milyar dolar, 2019’da 26,3 milyar dolar 2021’de 32,9 milyar dolar ve geçen sene 65 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mevcut 2023 yılının ilk yarısının sonuçlarına göre, karşılıklı ticaretimiz 28,3 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Ancak son yılların genel eğilimi, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin sürdürülebilirliğini ve bunların büyümesi için hala önemli bir potansiyelin bulunduğunu gösteriyor.”