Türkiye’deki CEO’ların % 77’sine göre küresel büyüme azalacak

PwC’nin Ekim ve Kasım 2022’de 105 ülke ve bölgede 4 bin 410 CEO, Türkiye’den ise 87 CEO’nun katılımı ile 26. Küresel CEO araştırmasını gerçekleştirdi; sonuçlar Davos’ta açıklandı.

Araştırmaya göre, CEO’ların yaklaşık dörtte üçü (yüzde 73) küresel ekonomik büyümenin önümüzdeki yılda yavaşlayacağını düşünürken, bu oran Türkiye’deki CEO’larda yüzde 77’ye çıkıyor.

Bu karamsar görünüm, 12 yıl önce bu soru ilk defa sorulduğundan beri CEO’ların küresel ekonomik büyüme konusunda sahip oldukları en kötümser bakış açısı olmasının yanı sıra 2021 ve 2022’de araştırmaya katılanların üçte ikisinden fazlasının (sırasıyla yüzde 76 ve yüzde 77) ekonomik büyümenin iyileşeceğini düşündüğü iyimser görüşlerden kayda değer bir sapma ortaya koyuyor.

İşte araştırmanın sonuçları:

CEO’ların yüzde 40’ı, şirketlerinin mevcut gidişatlarına devam etmesi halinde, önümüzdeki 10 yılda finansal olarak varlığını sürdüremeyeceğini düşünüyor.

CEO’ların şirketlerinin büyüme beklentilerine olan güveni de geçen yıldan bu yana azaldı (yüzde-26). Bu, yüzde 58’lik bir düşüşün kaydedildiği 2008-2009 krizinden bu yana en büyük düşüş.

Bir yıl önce siber ve sağlık alanındaki tehditler en önemli endişeler iken, bu yıl ekonomik gerilemenin etkisi CEO’lar için ilk sırada yer alıyor. Enflasyon (yüzde 40) ve makroekonomik dalgalanma (yüzde 31) 2023 ve önümüzdeki beş yıl boyunca CEO’lar gündemindeki tehditlerin başında geliyor. Hemen ardından, yüzde 25 ile finansal olarak jeopolitik çatışma, siber riskler (yüzde 20) ve iklim değişikliği (yüzde 14) geliyor.

CEO’lar maliyetleri düşürüyor, bununla birlikte yüzde 60’ı çalışan sayısını azaltmayı planlamıyor ve yüzde 80’i, “Büyük İstifa” trendinin ardından yetenekleri elde tutma mücadelesi verirken ücretleri azaltmayı düşünmüyor.

CEO’ların yüzde 52’si (Türkiye’de yüzde 74) operasyonel maliyetlerin düşürüldüğünü, yüzde 51’i (Türkiye yüzde 75) fiyatların yükseltildiğini ve yüzde 48’i (Türkiye yüzde 48) ürün ve hizmetlerin çeşitlendirildiğini belirtiyor.

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu raporu şöyle değerlendirdi: “CEO’ların amacı sadece şirketlerini geliştirmek değil, aynı zamanda gelecekte de hayatta tutmak. Kısa vadeli riskler ile uzun vadeli sonuçlara yönelik gündemlerini doğru dengelemeliler.’’

Davos’ta Suudiler boy gösteriyor

Davos Zirvesi olarak da bilinen 53. Dünya Ekonomik Forumu (WEF), İsviçre'nin Davos kasabasında çeşitli sempozyumlarla başladı.

WEF, bu yıl"Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği"temasıyla düzenleniyor. Forum, 30 ülkeden 50’si devlet ya da hükümet başkanı 2 bin 700’den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor. Çok sayıda uluslararası organizasyon ve iş dünyası temsilcisinin de katılacağı forum, 20 Ocak’a kadar sürecek.

Ortadoğu basını, “2023’te ekonomisi patlama yapacak” diye beklenilen Suudi Arabistan’ın Davos’a damga vuracağını öne sürdü.

Suudi Arabistan Finans Bakanı Muhammed alJadaan dün bir teknoloji paneline katıldı. Ülkenin Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan da küresel gıda sıkıntısıyla ilgili bir toplantıda konuşma yaptı. Bugün de Prenses Reema Bandar alSuudi Sanayi Bakanı Bandar Alkhorayef, İletişim Bakanı Abdullah al-Swaha da küresel ekonomi sorunlarıyla ilgili zirvelerde boy gösterecek.