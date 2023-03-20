Türkiye’ye tarihi deprem yardımı bugün netleşiyor

Tüm AB üyesi ülkelere, BM üyelerine, uluslararası finans kurumlarına açık olacak kampanya ile milyarlarca euro toplanması beklenirken, taze kaynak Türkiye’nin deprem yaralarının sarılması çabalarını destekleyecek.

Levent AKBAY

İsveç’in teklifi, AB Komisyonu’nun onayı ile Türkiye ve Suriye’ye yapılacak yardım için gözler bugün Brüksel’e çevrildi. Brüksel’de yapılacak ve 2 gün sürecek ‘Bağışçılar Konferansı’ ile Türkiye ve Suriye’ye yapılacak parasal yardım miktarı belli olacak.

Tüm AB üyesi ülkelere, BM üyelerine, uluslararası finans kurumlarına açık olacak kampanya ile milyarlarca euronun toplanması beklenirken, taze kaynak Türkiye’nin deprem yaralarının sarılması çabalarını destekleyecek.

Konferans Avrupa Konseyi Dönem Başkanı İsveç’in teklifi sonrasında Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye ve Suriye’nin deprem yaralarının sarılması amacıyla organize edildi.

Sunum İsveç Başbakanı’ndan

Konferans, tüm AB üye devletlerine ve komşu ülkelere, BM üyelerine, uluslararası finans kurumlarına ve diğer paydaşlara açık olacak. Konferans, bölgeye daha fazla yardım sağlamak için kaynak toplamayı ve bunları Türkiye’nin desteği ile koordine etmeyi sağlayacak.

Uluslararası Bağışçılar Konferansı, 20 ve 21 Mart 2023 tarihlerinde Avrupa Komisyonu ve İsveç Konseyi Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Avrupa İnsani Forumu ile art arda gerçekleştirilecek. Forum, hızla artan insani ihtiyaçlar, değişen jeopolitik gerçekler ve daralan insani yardım imkanları bağlamında düzenlenecek.

Avrupalı aktörler ve uluslararası topluma, insani yardım fonu açığı ve bağışçı tabanını genişletme ihtiyacı da dahil devam eden insani zorlukları tartışmak için bir platform sağlayacak. Türkiye ile AB arasında uzun zamandır donmuş ilişkileri canlandırmak adına da en sıcak temas olarak yorumlanan konferansta sunumu Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yapacak.

Türkiye ile koordinasyon içinde yapılacak konferans tüm AB üyesi ülkelere, birliğe aday ülkelere, potansiyel adaylara, komşulara, partner ülkere, ABD ve İngiltere başta olmak üzere Rusya dışındaki G20 üyelerine, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ve Birleşmiş Milletler üyelerine, insani yardım kuruluşları ile finansal kurumlara açık olacak

"Eşi benzeri görülmemiş bir çaba"

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, Türkiye’ye yaptığı ziyarette, "Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir çaba ve milyarlarca euro para toplanmasını beklediklerini” dile getirmişti. Varhelyi, "Bu yardım, uluslararası toplumun yeniden yapılanma sürecine destek olmak için gösterdiği eşi benzeri görülmemiş bir çaba olacak.

AB bütçesinden yardım sağlamak için her şeyi seferber etmemiz gerekecek. İkili destek vermek isteyen üye devletlerimizi görüyoruz. Uluslararası finans kurumlarıyla da onları harekete geçirmek için temastayız. Avrupa Yatırım Bankasıyla da yardım için temastayız” demişti.