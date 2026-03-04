Türkiye'ye yönelen balistik füze için ABD'den ilk değerlendirme

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik askeri operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada ABD ve İsrail'in sahada üstünlük sağladığını savunarak saldırıların devam edeceği mesajını verdi.

Hegseth: "Henüz yeni başlıyoruz"

Hegseth, İran'a yönelik saldırılar hakkında yaptığı değerlendirmede operasyonların süreceğini belirterek, "ABD İran'da kazanıyor. Daha çok kuvvet bölgeye konuşlanıyor. ABD ve İsrail, İran hava sahasının kontrolünü bir haftadan kısa sürede ele geçirecek. Daha çok saldırı dalgası olacak. Henüz yeni başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İran semalarının kontrolünü alacağız"

Hegseth, ABD ve İsrail'in kısa süre içinde İran hava sahasında tam kontrol sağlamayı hedeflediğini söyledi. İran'ın askeri kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığını öne süren Hegseth, "Uzmanlar Konseyi'nin tek bir odada toplanma cesareti yok. Generallerle bile iletişim kuramıyorlar. İran hava kuvvetleri ortadan kaldırılmış durumda" dedi.

ABD donanmasına ilişkin açıklama

ABD Savunma Bakanı, deniz kuvvetlerine ilişkin değerlendirmesinde de İran'ın deniz gücünün ciddi kayıplar yaşadığını iddia etti. Hegseth, "Deniz kuvvetleri körfezin dibini boyladı. İran'ın savaş gemisini Hint Okyanusu'nda torpido ile ABD batırdı" ifadelerini kullandı.

"İran'ın nükleer silaha ulaşmasını engelliyoruz"

Hegseth, operasyonların İran'ın nükleer programını hedef aldığını belirterek, "İran'ın nükleer silaha giden yolunu kesiyoruz. Trump'ın ahlakının netliği çok önemli. Biz buradayken İran nükleer silaha sahip olamayacak. Saldırılarımızın durdurulması imkansız" değerlendirmesinde bulundu.

Hegseth, "Bunun asla bir adil dövüş olması amaçlanmamıştı. Onları yerdeyken yumrukluyoruz" dedi.

Türkiye'ye yönelen balistik füze hakkında açıklama

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ayrıca İran'dan fırlatılarak Türkiye'ye yönelen balistik füzeden haberdar olduklarını belirterek, bu durumun NATO'nun 5. maddesini tetikleyebileceğini düşünmediğini söyledi.