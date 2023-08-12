Türkmenistan: Rusya'nın, Kazakistan ve Özbekistan'la üçlü gaz birliğinde şeffaflık gerekiyor

Türkmengaz Devlet Kurumu Başkan Yardımcısı Murat Arçayev, Rusya'nın, Kazakistan ve Özbekistan ile kurmak istediği "üçlü gaz birliği" konusunda açıklık ve şeffaflık gerektiğini söyledi.

Türkmenistan Devlet Haber Ajansı (TDH) haberine göre, Arçayev, Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Daire Başkanı Dmitry Briçevsky'nin Rusya'nın, Kazakistan ve Özbekistan ile kurmayı planladığı üçlü gaz birliği konusundaki sözlerini değerlendirdi.

Briçeysky'in "Rusya doğal gaz sektöründe üçlü işbirliğini genişletme olasılığını dışlamıyor ve diğer ülkelerin de bununla ilgilendiğini biliyor." ifadelerini hatırlatan Arçayev, bu sözlerin birkaç soruyu gündeme getirdiğine işaret etti.

Rus diplomatın açıklamalarında, hangi "genişleme fırsatlarından" bahsettiği ve "hangi diğer ülkelerin" ilgilendiği gibi sorulara net bir yanıt olmadığını dile getiren Arçayev, Türkmenistan'ın da dahil olduğu ülkelerin çıkarlarının bulunduğu için Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasındaki "üçlü gaz birliği" konusunda tam açıklık ve şeffaflık gerektiğini vurguladı.

Arçayev, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Çin arasında Orta Asya'dan Çin'e doğal gazın taşınması konusunda uzun süredir işbirliği yapıldığını belirtti.

40 milyar metreküpü Türkmenistan'dan sağlanıyor

Türkmenistan'ın Çin'in en büyük gaz tedarikçisi olduğunun altını çizen Arçayev, Çin'e yönelik sevkiyatta mutabakata varılan yılda 55 milyar metreküp gazın 40 milyar metreküpünün Türkmenistan tarafından sağlandığını söyledi. Arçayev ayrıca, "diğer ülkelerden" gelen gaz kaynaklarıyla boru hattının doldurulmasının düşünülmediğini, Türkmenistan'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ortaklarının da bunları yerine getireceğinden emin olduğunu belirtti.

Arçayev, mevcut altyapıyı kullanarak doğal gaz teslimatında herhangi bir değişiklik yapılması durumunda tüm katılımcılarla önceden anlaşma yapılması gerektiğini vurguladı. Türkmenistan'ın uluslararası yükümlülüklerine ilişkin açıklamaların diğer katılımcılar arasında kafa karışıklığına yol açtığını ve bunun Türkmenistan'da ciddi bir rahatsızlık yarattığını ifade eden Arçayev, Türkmenistan'ın uluslararası işbirliğinin açık ve net kriterlere, birbirinin çıkarlarına saygı ve sıkı uyum ilkelerine dayandığını aktardı.

Arçayev, dış ekonomik koşulların bu ilkeleri değiştirmek için bir sebep olamayacağını kaydetti.

Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasında üçlü doğal gaz birliğine yönelik görüşmeler Kasım 2022'de başlamıştı.