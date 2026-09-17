Turneden çıkarılan rapçi Macklemore konser gelirini Filistin'e bağışlayacak

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Filistin'e destek mesajlarının ardından Ed Sheeran'ın "Loop Tour" turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore, turneden kazandığı 1 milyon doların tamamını Filistin'e yardım kuruluşuna bağışlayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Grammy ödüllü rapçi, son günlerde turne etrafında yaşanan tartışmalardan ziyade Filistinlilerin yaşadıklarına odaklanılması gerektiğini belirtti.

1 milyon dolar 6 kuruluşa gidecek

Macklemore, turneden elde ettiği 1 milyon dolarlık net geliri Palestine Children's Relief Fund, Heal Palestine, Gaza Soup Kitchen, Medical Aid for Palestinians, UNRWA USA National Committee ve Anera'ya bağışlayacağını açıkladı. Rapçi ayrıca New England Patriots'ın sahibi ve Gillette Stadyumu'nun işletmecisi milyarder Robert Kraft'a da aynı yönde bağış yapma çağrısında bulundu.

Macklemore, görüş ayrılıklarına rağmen Filistinlilerin yaşamlarının korunmaya değer olduğu konusunda ortak bir noktada buluşulabileceğini söyledi.

Sheeran ve Kraft'tan 2'şer milyon dolar

Macklemore'un açıklamasının ardından Kraft, Ed Sheeran'ın kendisini arayarak bölgedeki insani yardım çalışmaları için 2 milyon dolar bağışlamasını istediğini duyurdu. Sheeran'ın da 2 milyon dolar bağışlayacağını belirten Kraft, kendisinin de aynı miktarda katkıda bulunacağını açıkladı. Böylece Macklemore, Sheeran ve Kraft'ın açıkladığı yardım taahhütlerinin toplamı 5 milyon dolara ulaştı.

Ne olmuştu?

Macklemore, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda verdiği konserlerde Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından Sheeran'ın turnesindeki kalan programdan çıkarıldı. Kraft, Macklemore'un Gillette Stadyumu'nda sahne almasına karşı çıkmış ve rapçiyi "antisemitik söylem ve imgeler" kullanmakla suçlamıştı. Macklemore ise kendisine yönelik antisemitizm suçlamalarını reddetti.

Sheeran da Macklemore'un turneden çıkarılması kararını kendisinin vermediğini, bazı stadyumların sanatçının sahne almasına karşı çıkmasının ardından kararın organizatör tarafından alındığını açıkladı.

Macklemore, 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirirken, daha önce "Hind's Hall 2" adlı şarkısından elde edilen geliri de Filistinlilere yardım amacıyla bağışlamıştı.