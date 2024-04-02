Tutuklulardan ceza infaz kurumuna 'güneş tutulması' davası

ABD'nin New York eyaletindeki Woodbourne Hapishanesi'nde tutuklu bulunan altı erkek, 8 Nisan Pazartesi günü yaşanacak tam Güneş tutulması sırasında tutukluların "kilit altında" olmasına karar verilmesi üzerine eyalet ceza infaz kurumunu dava etti.

29 Mart Cuma günü New York'taki bir federal mahkemeye yapılan başvuruda, söz konusu kararla birlikte tutukluların "dini olarak önemli bir etkinliğe katılmalarının engellendiği, böylece anayasada güvence altına alınan inançlarını yerine getirme haklarının ihlal edildiği" belirtildi. Davacılar arasında Baptist kilisesine mensup bir kişi, bir Müslüman, bir Yedinci Gün Adventisti, Santeria inancına mensup iki kişi ve bir ateist bulunuyor.

"Dini öneme sahip nadir görülen önemli bir olay"

Yargı mercilerine iletilen şikayet dilekçesinde, Güneş tutulmasının "pek çok kişi için çok büyük dini öneme sahip nadir görülen doğal bir olay" olduğu ifade edildi. Tam Güneş tutulmasının ABD'de en son 2017 yılında izlenebildiği hatırlatılan dilekçede, söz konusu tutulmanın 2044 yılına kadar ülkede bir daha görülemeyecek olmasına dikkat çekildi.

Dilekçeye göre, geçen ay ateist tutukluya tutulmayı eyalet tarafından sağlanacak gözlüklerle izlemesi için izin verilmişti, ancak bu, söz konusu dışarı çıkma kısıtlaması kararından önce yapılmıştı. Diğer dört davacı da izin talep etse de bu talepler "Güneş tutulması inandıkları dinlerde kutsal bir gün olarak listelenmediği" için yetkililerce kabul edilmemişti. Altıncı tutuklunun talebine ise yanıt gelmediği ifade edildi.

"Gözlük dağıtılacak"

Ceza infaz kurumunun komiser vekili Daniel Martuscello III, 11 Mart'ta eyaletteki tüm hapishanelerin gelecek pazartesi günü "tatil takvimi" ile çalışacağını bildirmişti. Bu, tutukluların acil durumlar haricinde saat 14.00 ile 17.00 arasında "konut birimlerinde" kalması anlamına geliyordu. Mahkeme belgelerine göre, bu zaman dilimi, genellikle hapishanelerde açık hava etkinliği saatleriydi. Martuscello, ceza infaz kurumunun, hapishane çalışanları ve tutukluların bulunmaları gereken çalışma yerleri ya da konut birimlerinden tutulmayı izleyebilmeleri için kendilerine güvenlik gözlükleri dağıtacağını söyledi.

AP'nin aktardığına göre, İncil'de İsa Peygamber'in çarmıha gerilmesi sırasında tutulma benzeri bir olay betimlenirken, Muhammed Peygamber'in oğlunun hayatını kaybetmesi sırasında da benzer bir olayın yaşandığı bilgisi bazı İslam kaynaklarında geçiyor.