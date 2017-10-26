Twitter 3. çeyrekte zarar açıkladı

26 Ekim 2017

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter, 2017 üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı. Buna göre söz konusu dönemde şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 4,2 düşüş göstererek 590 milyon dolara geriledi. Şirket, 2016'nın temmuz-eylül döneminde 616 milyon dolar gelir elde etmişti.

Twitter, yılın üçüncü çeyreğinde 21,1 milyon dolar zarar etti. Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 102,9 milyon dolar zarar etmişti.

Öte yandan, Twitter'ın üçüncü çeyrekte aylık ortalama aktif kullanıcı sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 2,8 artarak 330 milyona ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, yılın dördüncü çeyreğinde 220 milyon dolar ile 240 milyon dolar arasında kâr elde edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Twitter'ın üçüncü çeyrek gelirinde düşüş ve zarar açıklamasına rağmen, söz konusu veriler ve aylık ortalama aktif kullanıcı sayısındaki artış piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Piyasa beklentilerini aşan Twitter'ın hisse başına değeri, dünü 17,14 dolardan kapamasının ardından bugün yüzde 14,5 primle 19,62 dolara kadar tırmandı.

Kaynak: AA