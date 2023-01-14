Ünlülerin fotoğraflarını medya kuruluşlarına lisanslayan Backgrid, Twitter’a 228 milyon dolarlık bir telif davası açtı.

Fotoğraf ajansı, telif hakkıyla korunan 1.500’den fazla fotoğrafın, Twitter’da silinmesi için platforma 6.700’den fazla telif bildirimi gönderdiğini ancak Twitter’ın konuyla ilgili hiçbir şey yapmadığını söylüyor.

Backgrid, Twitter'ın hiçbir telif bildirimine yanıt vermediğini ve tek bir görüntüyü bile kaldırmadığını iddia ediyor. Ayrıca Twitter’ın izinsiz yüklemelerin yeniden paylaşılmasına izin verdiğini ve sosyal medya devinin ihlal karşısında hesapları askıya alma politikasında başarılı olmadığını söyledi.

Görüntü başına 150 bin dolar zarar

Backgrid, Twitter’ın davranışının neden olduğu zararın görüntü başına 150 bin dolar olduğunu tahmin ediyor ve bu da 228,9 milyon doları tutarında yasal tazminat talebini ortaya çıkarıyor.