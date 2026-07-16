UEA Başkanı Birol'dan Hürmüz Boğazı uyarısı: Küresel ekonomi yeni bir krizle karşı karşıya kalabilir

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Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin uzamasının küresel ekonomi üzerinde yeni ve ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Colorado'da düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu kapsamında Bloomberg'e konuşan Birol, İran ile ABD arasındaki gerilimin tırmanmasının petrol, doğal gaz, gübre ve diğer kritik yüklerin Hürmüz Boğazı üzerinden taşınmasını tehdit ettiğini söyledi.

Birol, "Piyasalar tedirgin ve büyük bir belirsizlikle karşı karşıya" değerlendirmesinde bulunarak, boğazın kapalı kalmasının küresel enerji piyasaları açısından önemli riskler taşıdığına işaret etti.

"Boğaz haftalar içinde yeniden açılmalı"

Hürmüz Boğazı'nın aylar değil, haftalar içinde tamamen ve koşulsuz şekilde deniz trafiğine açılması gerektiğini vurgulayan Birol, aksi halde küresel ekonomideki olumsuz etkilerin derinleşebileceğini ifade etti.

Birol, "Hürmüz Boğazı kapalı kalırsa küresel ekonomiler, bölge ülkeleri, gelişmekte olan ülkeler ve Asya ekonomileri yeniden ciddi sıkıntılar yaşayabilir." dedi.

Gelişmekte olan ülkeler daha kırılgan

Basra Körfezi'nden enerji ve hammadde sevkiyatındaki aksaklıkların Güney Kore ve Japonya gibi ekonomileri de etkileyeceğini belirten Birol, Bangladeş, Pakistan ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin ise bu tür kesintilere karşı çok daha kırılgan olduğunu söyledi.