Ukrayna, Rusya'nın Novorossiysk limanı yakınındaki deniz üssüne saldırdı

Limanda petrol terminali işleten ve Kazak ham petrolünün ana ihracatçısı olan Caspian Pipeline Konsorsiyum, saldırının ardından Novorossiysk limanının geçici olarak tüm gemilerin hareketlerini durdurduğunu belirtti. Konsorsiyum, kendi tesislerinin zarar görmediğini ve demir atmış tankerlere petrol yüklemeye devam ettiklerini açıkladı.

Rus sosyal medya kullanıcıları Novorossiysk limanı yakınında bu sabah patlama ve silah sesleri duyduklarını belirttiler. Teyit edildiği takdirde bu, Ukrayna'nın Rusya'nın ana ticari limanlarından birine gerçekleştirdiği ilk saldırı olmuş olacak.

Bölge halkının paylaştığı ve Rus haber sitesi Astra'nın dolaşıma soktuğu videolarda kıyıdan hemen açıkta hareket eden gemiler olduğu sırada deniz yönünden silah sesleri geldiği duyuluyor.

RIA haber ajansında yer alan habere göre Novorossiysk acil durum hizmetleri patlama olduğu bilgilerini doğruladı ve güvenlik hizmetlerini bilgilendirdiğini açıkladı. Novorossiysk limanı Karadeniz'deki en büyük limanlardan biri.