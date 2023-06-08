Ukrayna'da baraj yıkıldı nükleer felaket kapıda

Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin vurulmasının ardından bölgede çevre sorunları da ortaya çıktı. Sosyal medyada Dnipropetrovsk bölgesinin Dnipro Nehri kıyısındaki Maryanske köyünde toplu balık ölümüne ilişkin görüntü paylaşıldı, hayvanat bahçesinde bulunan 300’den fazla hayvan can verdi.

Ayrıca su basan bölgelerde içme suyu sorunu meydana gelirken asıl sorun ise bölgeye yakın konumdaki nükleer santrali oldu. Ukrayna’nın talebi üzerine BMGK, dün akşam acil oturumda bir araya geldi. Ukrayna’nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya ise “Bu, Ukrayna’nın kritik altyapısını hedef alan bir terör saldırısıdır.

Amacı çok sayıda sivil kayıp ve tahribat yaratmaktır” dedi. Ancak asıl tehlike ise baraja yakın konumdaki nükleer santrali. Kritik öneme sahip olan ve bölgedeki tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Kahovka Barajı, aynı zamanda Rusların kontrolü altında olan ve aylardır çatışmaların ortasında kalan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya’ya soğutma suyu sağlıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, tesisin reaktörleri soğutmak için aylarca yetecek kadar su bulunduğunu ancak durumu yakından izlediklerini kaydetti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Erdoğan, liderlerle ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde, Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini söyledi.

Çernobil’e de saldırmışlardı

1986 yılında yaşanan Çernobil felaketinin açtığı yara, 37 yıldır devam ediyor. Geçen yıl Ukrayna’yı kuzeyden işgal eden Rus Rejimi askerleri, ilk iş olarak güvenlik çemberinde olan Çernobil Nükleer Santrali’ne saldırmıştı. Dünyanın en büyük santrallerinden olan Zaporojiya’daki tesis, Rus işgalciler tarafından silah deposu olarak kullanılıyor.