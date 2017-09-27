Ukrayna'da cephanelikte patlama

27 Eylül 2017

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki Vinnitsa bölgesindeki Kalinovka şehrinde bulunan askeri cephanelikte gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Ukrayna Olağanüstü Haller Servisinden yapılan açıklamada cephanelik yakınındaki yerleşim birimlerinden saat 08.00 itibarıyla yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi. Açıklamada, yangın bölgesine giden bütün yolların trafiğe, bölge üzerindeki hava sahasının da uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

İlk belirlemelere göre, bir kişinin patlama nedeniyle yaralandığı belirtilen açıklamada, olay yerine 700 civarında yangın söndürme ve kurtarma personelinin sevk edildiği kaydedildi.

Olay yerine giden Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman patlamanın ardında dış faktörler olduğunu söyledi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Bogdan Senik de, patlamanın sebebinin, çalışmaların sona ermesinin ardından ortaya çıkacağını, sabotaj ihtimalini göz ardı etmediklerini ifade etti.

Kaynak: AA