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Ukrayna'da rehine krizi

Kiev'de bir postanede 11 kişiyi rehin alan saldırganın üzerinde patlayıcı taşıdığından şüpheniliyor.

Ukrayna'da rehine krizi
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Ukrayna'nın Kiev kentinde silahlı bir saldırgan, postanede 11 kişiyi rehin aldı.

Emniyet müdürü Oleh Bekhin açıklamasına göre Kiev metro istasyonunun yakınlarında bulunan bir posta ofisinde dokuz yetişkin ve iki çocuk rehin alındı.

Bekh, Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Şu anda anladığımız herhangi bir talep yok, bir şey talep etmedi bu noktada onunla iletişime geçmeye çalışıyoruz." dedi.

Posta ofisine çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Saldırganın üzerinde patlayıcı madde taşıdığından da şüpheleniliyor.

Kaynak: DHA

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