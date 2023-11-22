Ukrayna'dan Rusya ve Belarus'a 50 yıllık yaptırım!

Ukrayna milletvekili Yarıslav Jeleznyak'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Rada’ya sunduğu yasa tasarısı, genel kurulda görüşüldü.

Oturuma katılan 304 milletvekilinin desteklediği yasa tasarısıyla Rusya ve Belarus’la savunma alanında her türlü işbirliği, ortak proje ve programlar yasaklandı, askeri amaçlı ve çift kullanımlı ürünlerin ithalatı durduruldu.

Savunma alanında çalışan Rusya ve Belarus şirketlerine her türlü teknoloji ve bilgi aktarımına da izin verilmeyecek.

Ukrayna Parlamentosu daha önce de Rusya'ya insansız hava araçlarının yanı sıra farklı türde silah sağladığı gerekçesiyle İran'a yönelik çeşitli alanlarda 50 yıl boyunca yaptırım uygulanması yönündeki kararı onaylamıştı.