Umman'dan Hürmüz açıklaması: Ücretlendirilmesine destek yok

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Resmi ziyaret kapsamında Fransa'da bulunan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Monte Carlo Uluslararası Radyosu'na Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler, denizcilik hizmetleri ve İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Busaidi, küresel ekonomi açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin korunması ve tüm ülkelerin kullanımına açık kalmasının öncelikleri olduğunu ifade etti.

Umman ile İran arasındaki temasların, yapılacak düzenlemelerin uluslararası hukuk kurallarıyla uyumlu olması anlayışı üzerine kurulduğunu belirten Busaidi, ülkesinin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne bağlı olduğunu, boğazda hayata geçirilecek yeni uygulamaların da uluslararası meşruiyet çerçevesinde olması gerektiğini dile getirdi.

"Geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemiyoruz"

Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesine ilişkin tartışmalara da değinen Busaidi, Umman'ın bu uygulamaya sıcak bakmadığını söyledi. Buna karşın seyrüsefer güvenliğinin artırılması, acil durumlara hazırlık ve deniz kirliliğiyle mücadele gibi alanlarda hizmet mekanizmalarının değerlendirilebileceğini ifade etti.

Busaidi, bu konuda atılacak olası adımların, boğazı kullanan ülkeler ve şirketlerle yapılacak istişareler sonucunda şekilleneceğini belirtti.

Öte yandan Umman'ın, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasını ve bölgedeki tansiyonun düşürülmesini desteklediğini aktaran Busaidi, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin de bu konuda ortak görüşe sahip olduğunu söyledi.

Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferin yönetimine ilişkin İran ile Umman arasında kurulan Ortak Hürmüz Komitesi ise ilk toplantısını dün Umman'da gerçekleştirdi.