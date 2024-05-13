Ünlü komedyen Seinfeld'e Filistin protestosu

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik düzenlediği "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası İsrail'e destek ziyaretinde bulunan ünlü komedyen Jerry Seinfeld, ABD'de onlarca üniversiteye yayılan Filistin yanlısı protestoların sonuncusu ile karşılaştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Seinfeld, Duke Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde kürsüye davet edilmesiyle, bazı öğrenciler tarafından yuhalandı. "Filistin'e özgürlük" sloganları da atan onlarca öğrenci protesto olarak töreni terk etti. Bazı öğrencilerin de mezuniyet cübbesi üzerine Filistin'e destek amaçlı olarak kefiye taktığı görüldü.

Seinfeld, kısa süren protesto sonrası, kendisini destekleyenlerin de bulunduğu mezunlara hitap etti.

Konuşmasında kuşaklar arası komedi anlayışının farklılıklarına değinen Seinfeld, "Rahatsız edici mizahın hafif nahoş bir duygu uyandırması normal... Sizin jenerasyonunuzun başkalarını kırmamaya gösterdiği özene, daha kapsayıcı bir toplum yaratma hassasiyetine hayranlık duyuyorum... Ancak size bir komedyen olarak şunu söyleyeceğim; espri anlayışınızı kaybetmeyin" diye konuştu.

Seinfeld konuşmasında öğrencilere prestijli bir üniversiteden mezun olmanın kendilerine verdiği imtiyazı iş hayatlarında kullanmalarını da tavsiye etti.

Fahri doktora unvanı verildi

Seinfeld'e Duke Üniversitesi tarafından fahri doktora ünvanı da verildi.

Seinfeld, Hamas'ın 7 Ekim'deki İsrail saldırıları ardından ailesiyle destek amaçlı olarak İsrail'e gitmişti.

Aktör ve komedyen Jerry Seinfeld, 1989-1998 yılları arasında yayınlanan Seinfeld dizisiyle akıllara kazınmıştı.

ABD'de bazı diğer üniversitelerin mezuniyet törenlerinde de Filistin destekçisi öğrenciler farklı protestolar düzenliyor.

Polisin yaklaşık üç hafta önce kampüsü basarak 100 kadar Filistin yanlısı öğrenciyi gözaltına aldığı Boston'daki Emerson College'daki mezuniyet töreninde birçok öğrenci cübbelerine Filistin'e destek sembolleri taktı.

ABD'de 100'dne fazla üniversitede haftalardır süren Filistin'e destek protestolarında 2 binden fazla öğrenci ve akademisyen gözaltına alındı.

Southern California Üniversitesi de protestolar nedeniyle 10 Mayıs’ta yapılması planlanan ana diploma törenini iptal etti.