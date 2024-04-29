Ünlü milyarderin 16 yaşındaki kızı karavanda bulundu

Fotoğraf paylaşım sitesi Flickr ile mesajlaşma uygulaması Slack'in kurucu ortağı milyarder Stewart Butterfield'in 16 yaşındaki kızı, günler süren çalışmaların ardından bulundu. 16 yaşındaki Mint Butterfield'in, geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'nın Bolinas kentinde kaybolduğu açıklanmıştı.

San Francisco'da bir karavanın içinde bulunan Mint'in yanında, 26 yaşında bir erkek olduğu belirtildi. Yerel basının aktardığına göre Christopher Dizefalo, 'çocuk kaçırma' şüphesiyle gözaltına alındı. Mint'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

İddiaya göre Mint, Dizefalo'yla birlikte bulunmadan önce ebeveynlerine 'kaçma niyetinde olduklarını' belirten bir not bırakmıştı.