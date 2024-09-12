Ünlü müzisyen Jon Bon Jovi hayat kurtardı!

BBC'nin haberine göre, Nashville polisi, video çekmek için köprüde bulunduğu düşünülen Jon Bon Jovi'nin intihara kalkışan kadını ikna ettiği anların görüntülerini yayımladı. Kayıtlarda Jovi ve yanındaki kadının, Tennessee'nin Nashville kentindeki yayaların kullanımına açık John Seigenthaler Köprüsü'nün korkuluklarında duran kadına doğru yaklaştıkları ve onunla kısa süre konuştukları görülüyor.

Bu konuşmanın ardından kadının korkuluklardan ayrılarak Jovi'ye sarılması ve olay yerinden uzaklaşması dikkati çekiyor.