Ürdün’lü kadın girişimcilerden “termal bohça” üretimi

Ürdünlü kadın girişimci Emel Tuffaha, geleneksel kilim kumaşlarını kullanarak yemekleri sıcak tutmaya yarayan "termal bohça" üretmeye başladı.

Ürdünlü kadınların geçmiş yıllarda yemekleri korumak için kullandıkları geleneksel yöntemden ilham alan Tuffaha, modern dokunuşlarla hazırladığı termal bohça konusunda olumlu geri bildirimler aldığını söyledi.

Ürdün'ün Belka vilayetindeki Es-Salt kentinde eşi ve çocuklarıyla yaşayan Tuffaha, AA muhabirine Kovid-19 sürecinde yaşadıkları ekonomik zorlukların ardından aile bütçesine katkı sağlamak için iş arayışına girdiğini anlattı.

Eski zamanlarda tarlalara gidenlerin yiyeceklerini bohçalarla yanlarında götürmesi fikrinden yola çıktığını ifade eden Tuffaha, annesinin eski dikiş makinesi ile işe koyulduğunu kaydetti.

Yemekleri 6 saate kadar muhafaza ediyor

Ürdünlü Tuffaha, ürettiği bohçanın kullanışlı olmasına özen gösterdiğini dile getirerek, yaptığı işin çevresinde yoğun ilgi gördüğünü aktardı.

Geleneği yaşatmak adına termal çantanın yapımında Bedevilere ait kumaş türü olarak bilinen Sadu'yu kullandığını söyleyen Tuffaha, bunun zamanla kendisi için bir gelir kapısına dönüştüğünü, özellikle kadınlardan sipariş aldığını belirtti.

Çantanın içi için ısı yalıtımlı malzemeler kullandığını ifade eden Tuffaha, "Isıyı yüzde 90 koruyan ve 6 saat boyunca sıcak ya da soğukluğu muhafaza eden bir çanta ürettim." dedi.

Tasarımda Ürdün kültürel mirasından esinlendiğini ancak termal çanta fikrinin Afrika'ya kadar uzandığını kaydeden Tuffaha, halihazırda tek çalıştığını ve girişiminin öncü bir projeye dönüşmesi için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Bir bohçayı 5 saate üretiyor

Tuffaha, bir bohçanın yaklaşık 5 saatte üretildiğini ancak talep edilen boyut ve üzerine isim yazdırma gibi isteklere göre bu sürenin değiştiğini söyledi.

Çantaların 14 ila 28 dolardan satıldığını aktaran Tuffaha, çantanın hafif, görsel olarak güzel, yıkanabilir ve temizlenebilir özelliklere sahip olduğunu, sürekli ısıtma işlevine maruz kalmadığı için de çantada muhafaza edilen yemeklerin tadının daha güzel olduğunu sözlerine ekledi.