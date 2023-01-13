Uzan Ailesi Motorola’ya karşı açılan davayı kazandı
Cem Uzan ve Hakan Uzan'ın Fransa'da Motorola'ya karşı davada mahkeme Motorola'nın itirazlarını reddetti.
Cem Uzan ve Hakan Uzan'ın Fransa'da Motorola'ya karşı açtığı davada karar çıktı. Euronews'in haberine göre; mahkeme Motorola'nın itirazlarını reddetti.
Motorola, "160 milyon dolarlık dolandırıcılık" iddiasıyla açılan davada Fransız mahkemesinin yargılama yetkisi olmadığı yönünde itirazda bulunmuştu.
Mahkemede alınan ara karara göre; Fransa Medeni Kanunu’nun 14. Maddesine dayanarak dev şirketin itirazları reddedildi. Mahkeme, Motorola'yı yargılama kararı aldı.
Fransa Medeni Kanunu’nun 14. Maddesine göre Fransa’da bir yabancı o ülkede ikamet etmese bile mahkemeler önünde dava konusu olabiliyor.