Uzan Ailesi Motorola’ya karşı açılan davayı kazandı

Cem Uzan ve Hakan Uzan'ın Fransa'da Motorola'ya karşı açtığı davada karar çıktı. Euronews'in haberine göre; mahkeme Motorola'nın itirazlarını reddetti.

Motorola, "160 milyon dolarlık dolandırıcılık" iddiasıyla açılan davada Fransız mahkemesinin yargılama yetkisi olmadığı yönünde itirazda bulunmuştu.

Mahkemede alınan ara karara göre; Fransa Medeni Kanunu’nun 14. Maddesine dayanarak dev şirketin itirazları reddedildi. Mahkeme, Motorola'yı yargılama kararı aldı.

Fransa Medeni Kanunu’nun 14. Maddesine göre Fransa’da bir yabancı o ülkede ikamet etmese bile mahkemeler önünde dava konusu olabiliyor.