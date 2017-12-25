Uzmanlar uyardı: Petrol fiyatları tekrar düşebilir

25 Aralık 2017

OPEC ile Rusya arasındaki petrol kısıntısı anlaşması petrol fiyatlarının giderek yükselmesini sağlarken, petrol piyasasındaki olası sürprizler de tartışma yaratmaya devam ediyor.

CNBC'ye konuşan enerji uzmanları, ABD'de üretimdeki artış beklentisi ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle, petrol fiyatlarındaki yükselişin 2018'in ilk çeyreği sonunda sona erebileceğini belirtti.

Araştırma şirketi Longview Economics Direktörü Harry Colvin, gelecek üç aylık süreçte petrol fiyatlarında düşüş yaşanabileceğine dikkat çekerek "Orta Doğu'da tansiyonun yükseldiğine şahit olabiliriz. Bu nedenle petrolle ilgili aşırı iyimser tahminler altı aylık süreçte yanlış olacaktır" dedi.

OPEC ile Rusya arasındaki petrol kısıntısı anlaşmasının etkisiyle, petrol fiyatları 2015'ten bu yana yaklaşık 2,5 kat artarak 65 dolara ulaştı. Geçen ay düzenlenen toplantıda da, anlaşmanın 2018 sonuna dek uzatılmasına karar verilmişti. Ancak ABD anlaşmaya taraf olan ülkeler arasında yer almıyor.

Goldman Sachs, petrol fiyatlarının 2018'de 62 dolar seviyesinde seyredeceği tahmininde bulunmuştu.

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"Varil başına 50 dolara kadar gerileyebilir"

Colvin ise, petrol fiyatlarının 2018'in ilk çeyreği sonunda varil başına 50 dolara kadar gerileyebileceğini, hatta 45 dolara düşmesinin sürpriz olmayacağını söyledi

Citi Group enerji stratejisti Chris Main de, petrol fiyatlarının gelecek yılın ilk çeyreği sonunda varil başına 57 dolara kadar gerileyeceği tahmininde bulundu.

PVM Oil Associates analisti Stephen Brennock ise, "2018'in ilk çeyreğinde petrol fiyatlarını belirleyecek ana unsur jeololitik gelişmeler olacak" dedi. Brennock, İran ve Suudi Arabistan'daki artan gerilim ve dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan Venezuela'daki borç krizinin kötüye gitmesinin petrol piyasasında sarsıntı yaratabileceğini vurguladı.

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