Uzmanlar, yapay zekayı değerlendirdi: 'İnsanların neslinin tükenmesine yol açabilir'

Yapay zekanın günlük hayatta kullanımı hızla artmaya devam ederken Oxford Üniversitesi uzmanları, yapay zekanın tehlikeli olabileceği konusunda uyarıların bulunduğu bir rapor yayımladı.

Yapay zekanın "oyuncak" olmadığını ve insanlık için felakete yol açabileceğini öne süren bilim insanları, teknolojiyle ilgili daha sıkı düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu. Uzmanlar, yapay zekanın yanlış ellere geçtiğinde biyolojik silah üretmek için kullanılabileceğini ve bir gün insanların neslinin tükenmesine yol açabileceğini ifade etti.

Raporda, insan müdahalesini önlemek için yapay zekanın algoritmalarını küresel sunucu ağları üzerinden kopyalayabileceği uyarısı bulunurken, hükümetlerin yapay zekanın biyolojik veya nükleer savaş gibi endişe verici yeteneklerle geliştirilmesini durdurma sorumluluğuna sahip olduğu belirtildi.

Makalenin ortak yazarlarından Oxford Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Bölümü'nden Profesör Philip Torr, "Dünya, son yapay zeka zirvesinde eyleme geçmemiz gerektiği konusunda hemfikirdi, ancak artık belirsiz tekliflerden somut taahhütlere geçmenin zamanı geldi" dedi.

Raporda, yapay zekanın bilgisayar korsanlığı, siber suçlar ve sosyal manipülasyon gibi dikkat çekici birçok davranışta insanlardan daha iyi performans gösterdiği göz önüne alındığında, kötüye kullanımı ve dikkatsizliği önleyecek düzenlemelerin eksik olduğu belirtildi.

Rapor, kontrol edilmediği takdirde yapay zekadaki ilerlemelerin büyük ölçekli yaşam kaybına, insanlığın marjinalleşmesine ve hatta yok olmasına yol açabileceğini ön gördü.