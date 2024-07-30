Venezuela “6 yıl daha Maduro” dedi

Güney Amerika ülke­si Venezuela’da dev­let başkanlığı seçimle­rinin sonucu açıklandı. Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, seçimi mevcut başkan Nicolas Madura’nın ka­zandığını bildirdi.

Amoroso, yaptığı açıklama­da, sandıkların yüzde 80'inin açıldığını belirterek, 10 ada­yın yarıştığı devlet başkanı se­çimini Büyük Vatansever Ku­tup (Gran Polo Patriotico) ada­yı Maduro'nun kazandığını duyurdu. İlk sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51.20 ile dev­let başkanı seçimini 3'üncü kez kazanmayı garantiledi. Muha­lefet koalisyonu Birleşik De­mokratik Platform (PUD) ada­yı Edmundo Gonzalez ise yüz­de 44.20 ile ikinci sırada yer aldı. Sandığa katılım oranının ise yüzde 59 olduğu belirtildi.

Başkanlık sarayının önünde toplanan halka seslenen Ma­duro, kendisine 6 yıl daha yetki verilen seçim sonuçlarına her­kesin saygı duymasını istedi:

"Her daim barış olacak"

“Demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Sizler bana yetki verdiniz. Vatanımız için, halkımız için ülkemizde her daim barış olacak. Kimse şid­dete başvurmaya kalkışmasın, faşizm yapmaya çalışmasın. Ayrışma ve kutuplaşma Vene­zuela'ya zarar verir.

Sokaklar­da şiddet olması, kime fayda sağlar? Barış içinde geleceğimi söylemiştim ve barış içinde gel­dim. Eğer bir şeyi korumak ve savunmak gerekiyorsa, önem­li olan Venezuelalıların barış, uyum ve birlik içinde yaşaması. Venezuela'da iyilik ve zafer ka­zanacak. Ülkedeki siyasi parti­lere ve bütün sektör temsilci­lerine diyalog çağrısında bu­lunuyorum. Halka ve anayasa saygılı olun. "

Muhalefet ile ABD yöneti­mi ise seçimlerin şaibeli oldu­ğunu öne sürdü. The New York Times gazetesi, “İki şekilde oy kullanılıyor. Biri dijital, biri ka­ğıt pusula… Ülkedeki birçok noktada kağıt pusulalar, seçim komitelerine teslim edilmedi” iddiasında bulundu.

"İlişkileri artırmak, Türkiye ile Venezuela'nın faydasına"

Türkiye-Venezuela Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Venezuela'daki devlet başkanı seçiminin "şeffaf" şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Seçimleri gözlemlemek amacıyla ülkeye gelen TBMM üyeleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Başkanvekili Halil Sert ve Kamu Denetçiliği Kurumu heyeti, başkent Karakas'taki okullarda sandıkları denetledi. Milletvekili Bayram, ülkedeki seçimlerin "şeffaf" şekilde sürdürüldüğünü gözlemlediklerini kaydetti: "Gerçekten ciddi bir katılım olduğunu gözlemledik. Muhalefet geçen seçimlerden farklı olarak bu seçimi protesto etmiyor ve katılım gösterdi. Bu anlamda daha farklı bir süreç izleniyor. Venezuela halkına hayırlı olsun."

Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in, "Seçimleri kazandığımızda Türkiye ile yapılan tüm anlaşmaları gözden geçireceğiz" sözlerini hatırlatan Bayram, "Sayın muhalefet adayı Gonzalez’in, ülkemiz ile ilgili maalesef tasvip etmeyeceğimiz bir konuşması oldu. Bu söylemleri kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

İki ülkearasındaki ilişkilerin geldiği noktaya değinen Bayram, "Bugüne kadar Sayın Maduro, Venezuela halkı adına Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir. Birçok bakanlığımızla protokoller yapılmıştır. Ticari hacmimiz şu anda 1 milyar dolar civarında. Elbette bunları daha da arttırmamız gerekiyor. Ticari, ekonomik ve sosyal ilişkileri arttırmak, her iki ülke halkının faydasınadır" diye konuştu.

Nüfusun 4’te 1’i ülkeden ayrıldı

İngiliz BBC Televizyonu, Venezuela ekonomisiyle ilgili şu rakamları sıraladı:

-Venezuela’nın GSYİH’si, 2013'ten bu yana yüzde 70 oranında düşerek hızla azaldı.

-Ekonomik zorluklar Venezüella halkını olumsuz etkiledi; 7,7 milyondan fazla insan, yani nüfusun yaklaşık dörtte biri, daha iyi bir yaşam arayışıyla ülkeyi terk etti.

-Karakas merkezli danışmanlık şirketi Ecoanalítica'ya göre Venezuelalıların yaklaşık yüzde 65'i ayda 100 dolardan az kazanıyor. Ülkenin 28 milyonluk nüfusunun yalnızca sekiz veya dokuz milyonu gerçek satın alma gücüne sahip tüketiciler olarak görülebiliyor.

-Ülkenin tahvil sahiplerine ve diğer yabancı alacaklılara tahmini 150 milyar dolar borcu var.