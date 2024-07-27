Venezuela halkı yarın sandık başına gidiyor

Venezuela'da 10 adayın katılacağı devlet başkanlığı seçimi yarışı, Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında geçecek.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) talebi üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne bağlı 4 uzman da seçimlerde gözlemci olarak görev yapacak.

Maduro ile tamam mı devam mı...

Devlet başkanı adaylarından Gonzalez'in seçimi kazanması durumunda, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin (PSUV) 25 yıllık yönetimi son bulacak. Maduro ise devlet başkanlığı seçimini kazandığı takdirde göreve üçüncü kez seçilmeye hak kazanacak. Venezuela'da 10 yıl sonra ilk kez tüm muhalefet partileri seçimi boykot etmeme kararı aldı.

Devlet Başkanı Maduro, 26 Temmuz'da Bolivar Bulvarında düzenlediği seçim kampanyasının kapanışında son yılların en kalabalık mitingine hitap etti. Gonzalez ise seçim kampanyasının son gününde başkent Karakas'taki Las Mercedes semtinde, az sayıda toplanan destekçileriyle bir araya geldi. Şehrin en sembolik cadde ve meydanları Maduro'nun dev afişleriyle donatılırken, muhalefetin seçim kampanyası ise bu konuda beklenen etkiyi gösteremedi.

Seçim vaatleri

Seçimin favorilerinden Maduro, seçim kampanyası sırasında yaptığı konuşmalarda, ülke ekonomisinin güçlendirilmesi, enflasyonla mücadele, Amazon Ormanları'nın ve diğer doğal rezervlerinin de korunması için adımlar atacaklarını bildirdi.

Muhalefet koalisyonu adayı, eski Arjantin ve Cezayir Büyükelçisi emekli diplomat Gonzalez ise seçimleri kazandıktan sonra ülkedeki kurumların güçlendirileceğini, ekonominin yeniden canlandırılması için teşvik paketleri açıklayacaklarını duyurdu. Siyasi yasaklı olduğu için devlet başkanı adayı olamayan eski milletvekili Maria Corina Machado, mitinglerde 74 yaşındaki Gonzalez'e büyük destek verdi ve halktan oy istedi.