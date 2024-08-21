Venezuela yönetiminden X yetkililerine: Yasalara uyarsanız platform yeniden açılabilir

Bakan Nanez'in X'ten talep ettikleri arasında, şirketin yönetim kurulunun hükümete resmi olarak sunulması ve X'in Venezuela'daki temsilcisinin kim olduğunun kendilerine bildirilmesinin yer aldığı belirtildi.

X'in Venezuela'da yeniden aktif hale gelmesi için yasaların önemine vurgu yapan Nanez, "Halen onlardan sorumluluk almalarını bekliyoruz. Venezuela yasalarını kabul eder ve yasalara uyduğu takdirde platform yeniden açılır" ifadesini kullandı. Nanez, X'in yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, Venezuela'da yeni sosyal medya platformlarının faaliyete geçebileceğini söyledi.

X'e 10 günlük kapatma

Başkent Caracas'taki Devlet Bakanlığı Sarayı Miraflores'te destekçilerine seslenen Maduro, X'in Venezuela'da nefret ve şiddet yaydığını savunmuştu. Maduro, Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu (CONATEL) ile konuştuğunu ve X'in 10 gün süreyle dolaşımdan kaldırılması için gerekli talimatı verdiğini bildirmişti.

Musk'dan Maduro'ya seçim hilesi iddiası

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinde 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Elon Musk, seçime hile karıştırıldığını öne sürmüştü. Musk'ın suçlamalarına tepki gösteren Maduro, "Kavga mı istiyorsun Elon Musk? Ben hazırım, ben Bolivar'ın oğluyum, Chavez'in oğluyum, senden korkmuyorum." demişti. Maduro, Venezuela'nın baş düşmanı ilan ettiği Musk'ı ülkedeki şiddet olaylarını kışkırtmakla suçlamıştı.

Musk da Maduro'ya verdiği yanıtta, düelloyu kazanması halinde Maduro'dan diktatörlükten istifa etmesini isteyeceğini ve kendisini sahibi olduğu SpaceX ile Mars'a ücretsiz göndereceğini ifade etmişti.