Venezuela'da altın madeni çöktü: En az 30 ölü

Yetkililer, eyalete bağlı Angostura kasabasında, yasa dışı işletilen altın madeninde çökme meydana geldiğini bildirdi.

Olayda şimdiye kadar 30 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 100'den fazla kişinin de mahsur kaldığını ifade etti.

Bolivar eyaleti Vatandaş Güvenliği Sekreteri Edgar Colina Reyes, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bağımsız bir komisyonunun bölgeye hareket ettiğini ve olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Helikopterle kasabaya arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Venezuela basınında çıkan haberlerde çökmenin heyelandan kaynaklandığı ve toprak altında tam olarak kaç kişinin kaldığının bilinmediği ifade edildi.

Brezilya sınırındaki Bolivar eyaleti altın, elmas, demir, boksit ve koltan rezervlerinin zengin olmasıyla tanınıyor.