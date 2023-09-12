Vietnam, ABD'nin diplomatik statüsünü Çin ile aynı seviyeye yükseltti

Biden, ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesinden memnun olduğunu belirterek, bunun ABD ve Vietnam arasındaki ekonomik ilişkilerin genişletilmesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bu sayede kritik ve gelişmekte olan teknolojiler hususunda, özellikle daha dayanıklı çip tedarik zinciri oluşturulmasında işbirliğinin derinleşeceğini dile getiren Biden, "İlişkilerin bu noktaya getirilmesinde iki ülke de büyük çaba sarf etti" dedi.

Amerikan basınında “Eski düşmanlar dost oldu” başlıkları atarken, İngiliz Financial Times gazetesi dün “Çin’in bölgesel hırslarının arttığı bir dönemde, ABD ile Vietnam ‘stratejik’ anlaşma imzaladı” manşetiyle çıktı. FT’ye göre, Vietnam benzer bir anlaşmayı bugüne kadar sadece Çin, Rusya, Güney Kore ve Hindistan’la yapmıştı. Biden da Vietnam’daki basın toplantısında Çin’i gündeme getirdi: “Çin’le soğuk savaş başlatmaya çalışmıyoruz. Amaç ABD’nin Vietnam ve diğer Asya ülkeleriyle bağlarını geliştirerek dünya çapında istikrar sağlamak.

Bu geziyi Çin’i ‘çevrelemek’ için yapmadık. Çin’le bağları kesmek istemiyoruz.” ABD ve Vietnam, Soğuk Savaş yıllarında, 1955-1975 yıllarında 20 yıl süren kanlı bir savaş yürütmüştü. Savaşta 1 milyondan fazla Vietnam askeri ve 180 bine yakın sivil yaşamını yitirmiş, ABD de 58 bin askerini kaybetmişti. Savaş boyunca topraklarının büyük bölümü ABD tarafından aralıksız bombalanan Vietnam harabeye dönmüş, altyapı ve çevre büyük zarar görmüş, kimyasal bombaların etkileri uzun yıllar silinememişti.

Trans-Afrika Koridoru

Biden, ABD’nin bir diğer planı olan Sahra altı Afrika’da trans-Afrika Koridoru’na yatırım yapmak için özel bir kamu ortaklığı üzerine çalıştıklarını da açıkladı: “Angola’dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zambiya ve Hint Okyanusu’na kadar uzanacak yeni demiryolu hattına yatırım yapacağız.”