WeChat’ten esinlenen Musk, Twitter’ı dijital banka yapacak

242 milyar dolarlık şahsi servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk’ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter’la ilgili asıl planı yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

Twitter’ın logosundaki mavi kuşu atan ve ismini de X diye değiştiren Musk’ın asıl planı, “yazışma platformu”nu ödeme hizmetleri de verebilen bir dijital banka platformuna çevirmek… Esin kaynağı ise Çin’de geliştirilen sesli ve yazılı mesajlaşma uygulaması WeChat. 1.4 milyar civarında kullanıcısı olan WeChat üzerinden dijital parayla ödeme de yapılabiliyor. Musk’ın WeChat aşkı zaten biliniyordu.

Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda Musk, “Her şey uygulaması” diye adlandırdığı WeChat’i övmüş, “Twitter ile buna yakın bir şey yaratmak muazzam bir başarı olur" demişti. Musk geçtiğimiz hafta attığı bir mesajda da “Önümüzdeki aylarda kapsamlı iletişim ve tüm finansal dünyanızı yönetme yeteneği ekleyeceğiz” diyerek Twitter’daki olası değişime dikkat çekmişti.

Kullanıcılar, fatura ödüyor ve yatırım yapabiliyor

İngiliz BBC Televizyonu, “Musk, satın aldığından bu yana X’in reklam gelirlerinin neredeyse yarısını kaybetti. Ağır bir borç yükü altında mücadele ediyor. X’i büyütmek gelirde bir sıçramaya yol açacaktır” yorumunu yaptı. X’in 2023 yılında 353.9 milyon olan kullanıcı sayısının gelecek sene 335.7 milyona düşeceği tahmin ediliyor.

2011 yılında teknoloji devi Tencent tarafından başlatılan WeChat’in hizmetleri arasında mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama, sosyal medya, yemek dağıtımı, mobil ödemeler, oyunlar, haberler ve hatta flört yer alır. “WhatsApp, Facebook, Apple Pay, Uber, Amazon, Tinder ve çok daha fazla uygulamanın sanki bir araya gelmiş hali” diye adlandırılan WeChat’in “Wallet (Cüzdan)” özelliği yaygın olarak kullanılıyor.

Bu özellikle kullanıcı, WeChat’e banka ve kredi kartlarına bağlayabiliyor. Çin'deki çoğu mağaza ve çevrimiçi perakendeci, kullanıcıların ödeme yapmak için QR kodlarını taramasıyla WeChat ödemelerini kabul ediyor. Kullanıcılar fatura ödeyebiliyor, yatırım yapabiliyor ve hatta WeChat üzerinden kredi alabiliyorlar. Peki Çin modeli Batı’da işe yarar mı?

Hong Kong’daki Çin Üniversitesi’nden Kecheng Fang, WeChat’in Çin’deki başarısını ülkedeki rekabet düzenlemesi eksikliğine bağlıyor: “Pekin yönetiminin, çoğu Batı ülkesiyle çelişen, rekabet düzenlemesi eksikliği, WeChat gibi bir uygulamanın alışveriş platformu Taobao ve video uygulaması Douyin gibi rakip platformları etkili bir şekilde engellemesine izin veriyor.”