WFP'den yardım çağrısı: Gazze’de 2,2 milyon kişi acil gıda yardımına muhtaç
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Birimi'nin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de, 2,2 milyon insanın hala acil gıda ve geçim yardımına ihtiyaç duyduğu belirtildi.
Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ'ın hazırladığı Küresel Gıda Krizi Raporu'nda, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin, Küresel Gıda Krizleri Raporu tarihindeki 'en şiddetli gıda krizi çeken yer' olarak kalmaya devam ettiği belirtilmişti.
BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri de İsrail'i, 12. ayına giren Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında, Filistinlilere karşı 'açlık kampanyası' yürütmekle suçlayarak, Gazze'deki Filistinlilerin, Aralık 2023 itibarıyla kıtlık ve felaket düzeyinde açlık çeken dünya nüfusunun yüzde 80'ini oluşturduğunu vurgulamıştı.