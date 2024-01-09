WSJ: Gezegenin en zengin insanı uyuşturucu bağımlısı

Emre ERGÜL

Yer: ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki uzay taşımacılık şirketi SpaceX’in merkezi… Tarih: Bilinmiyor… Gündem: Big Falcon Rocket adlı roket prototipinin geliştirilmesi… 180 milyar dolar piyasa değeri olan şirketin tüm yöneticileri hazırda bekliyor…

Ancak şirketin sahibi Elon Musk ortada yok. 1.5 saat sonra kapıdan beliren Musk, konuşmaya başlıyor. Ancak bir sorun var. Çünkü şahsi serveti 219 milyar dolar olan gezegenin en zengin adamının ne dediği anlaşılmıyor. Musk’ın 15 dakika süren gevelemesinin ardından SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell duruma el koyuyor ve Musk’ın sözünü keserek toplantıyı devralıyor… Bu yazılanlar bir Hollywood filminin senaryosundan değil, dünyaca ünlü Wall Street Journal gazetesinin dünkü manşetinden…

Okuduğunuz gibi, iddiaya göre, Musk’ın uyuşturucu bağımlılığı var ve dahası bu durum, milyarlarca dolarlık şirketlerine artık zarar veriyor. Bir SpaceX yöneticisi, “geveleme” toplantısında gördüğü Musk’ı WSJ’ye şöyle anlattı: “Saçma… Akılsız… Utandırıcı…” WSJ’ye göre Musk’ın bağımlılığı bir süredir bazı çevrelerde biliniyordu: “Daha önce halka açık yerlerde esrar içmiş, depresyon tedavisi için ketamin reçetesi olduğunu söylemişti.

Ancak Musk’ın genellikle katılımcıların gizlilik anlaşması imzaladığı, cep telefonlarını girişte bıraktıkları özel partilerde LSD, kokain, ecstasy ve psikedelik mantar kullandığına şahit olunmuştu. Örneğin 2018'de Los Angeles'ta düzenlediği bir partide birden fazla asit tableti almıştı. Ertesi yıl Meksika'daki bir etkinlikte uyuşturucu partisi yaptı.

2021'de kardeşi Kimbal Musk ile Miami'deki bir ev partisinde ketamin aldı. Şu anki SpaceX ve eski Tesla yönetim kurulu üyesi Steve Jurvetson ile birlikte yasadışı uyuşturucu kullandığı da biliniyor. Şu anda 52 yaşında olan Musk'a yakın kişiler, başta ketamin olmak üzere uyuşturucu kullanımının devam ettiğini ve bunun sağlık krizine yol açabileceğinden endişe duyduklarını söyledi. Öyle olmasa bile işlerine zarar verebilir.”

Joe Rogan’ın podcast yayınında esrar içtikten sonra NASA’nın SpaceX’i “çalışanlarına uyuşturucu kullanımına karşı eğitmek” için 5 milyon dolar ceza kestiğini hatırlatan WSJ, ilginç bir iddiada da bulundu: “SpaceX yönetimi, şirketi uyuşturucuyu koklayarak bulan köpeklerle kontrol bile etti.” WSJ’ye göre, Tesla’nın eski CEO’su Linda Johnson Rice’ın kendisine yapılan “şirkete ikinci dönem başkanlık yapma” teklifini 2019’da reddetmesinin nedeni de Musk’ın bağımlılığı…

Şirkette uyuyor gece toplantıları yapıyor

WSJ, Elon Musk’ın bağımlılığı yüzünden sergilediği tutarsız tavırları şöyle sıraladı: “Tesla ve SpaceX’in yanı sıra 4 şirketi daha var: X (Eski Twitter), The Boring Co., Neuralink ve xAI. Tesla ve X’in binalarına gittiğinde ofisinde uyuyor. Gecenin bir yarısında yöneticilerine e-posta atıp, acil geceyarısı toplantıları düzenliyor. Düzensiz uyku ve aralıksız çalışma hali…”

Ünlü hedge fon yöneticisi uyarmıştı

ABD’li ekonomist Doug Kass, 1 Ocak’ta DÜNYA Gazetesi Dış Haberler sayfasında da yayınlanan 2024 tahminlerinde “Bu yıl Elon Musk'un ciddi bir bağımlılık sorunu yaşadığı ortaya çıkacak” diye uyarmış, Musk’ın şirketleri üzerindeki işletme kontrolünün geçici olarak elinden alınacağını öngörmüştü.