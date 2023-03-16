WSJ Silikon Vadisi Bankası’nın batış hikayesini yazdı

ABD’nin en büyük 16’ncı bankası Silikon Vadisi Bankası (SVB) ile Signature Bank’ın 72 saat içinde art arda iflaslarının küresel piyasalarda yarattığı panik ortamı devam ederken; The Wall Street Journal gazetesi SVB’nin batışında sosyal medyanın gücüne dikkat çekti.

Olayın perde arkasını yazan WSJ, bir tweet’le başlayan endişenin nasıl bir “bank-run” (Batacağı düşünülen bir bankadan mevduat sahiplerinin hep birlikte para çekmeye çalışması) paniğine döndüğünü kaleme aldı: “Müşteriler SVB’den geçen hafta 1 günde tam 42 milyar dolar nakit çekti.

Banka 1 milyar dolar negatif nakit bakiyesine düştü. Şaşırtıcı para çekme işlemleri, dijital bankacılığın sağladığı bir hızda gerçekleşti ve muhtemelen kısmen sosyal medya platformlarında yayılan viral panik tarafından körüklendi.”

"Eskiden banka şubelerine koşulurdu"

Gazeteye göre, Twitter’ı kimler kullanmadı ki… Girişimciler… Yatırımcılar… CEO’lar… Şirket kurucuları… Yani kısacası paraya yön verenler bir anda tweet bombardımanıyla paniği pompaladı. CNN Televizyonu'na konuşan Yale Üniversitesi’nden finans profesörü Andrew Metrick yeni dönemi, “Eskiden insanlar şubelere koşarken, şimdi para mobil bankacılık üzerinden ya da online çekildi. Artık Twitter’ımız var!” diye özetledi.