Xerox, Fujifilm'le birleşmekten vazgeçti

14 Mayıs 2018

Baskı teknolojileri alanında 112 yıldır faaliyet gösteren Xerox'un Japon fotoğrafçılık devi Fujifilm'e satışı durduruldu. ABD'li fotokopi makinesi ve yazıcı üreticisi Xerox, Fujifilm ile birleşme anlaşmasından çekildiğini duyurdu.

Xerox CEO'su Jeff Jacobson'un da beş kişilik yönetim kuruluyla beraber istifa ettiği ve yeni bir beş kişilik yönetim kurulu oluşturulduğu bildirildi. Yeni yapılanmada yönetim kuruluna Icahn Enterprises CEO'su Keith Cozza başkanlık edecek, yeni CEO da John Visentin olacak.

Fujifilm: Yasal yollara başvurabiliriz

Xerox'un yüzde 15'ine sahip ünlü yatırımcılar Carl Icahn ve Darwin Deason, 6,1 milyar dolarlık anlaşmanın şirketin değerinin altında olduğu gerekçesiyle satışa karşı çıkmıştı.

Fujifilm'den yapılan açıklamada ise, Xerox'un tek taraflı karar aldığı belirtilerek, "Xerox'un anlaşmamızı feshetme konusunda yasal bir hakkı yok. Zararımıza karşı yasal yollara başvurmak dahil tüm seçenekleri gözden geçiriyoruz" denildi.

Fujifilm, Xerox'u 6.1 milyar dolara satın alıyor