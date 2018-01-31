Fujifilm, Xerox'u 6.1 milyar dolara satın alıyor

31 Ocak 2018

Japon Fujifilm şirketi, ABD'li Xerox'u 6,1 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı.

Anlaşmayla sadece Asya'da faaliyet gösteren Fuji Xerox ortak girişimi, Japonya ve ABD merkezli yeni bir şirkete dönüşecek. Fujifilm, yeniden yapılanma kapsamında 2020'ye kadar Fuji Xerox iştirakinde çalışan 10 bin kişinin işine son verme kararı aldı.

Fotokopi ürünlerine talebin azalması, son dönemde her iki şirketi de zorlu bir sürece sokmuştu.

Xerox'un geçen yılın son çeyreğindeki net kaybı, ofis ekipmanlarına talebin azalması nedeniyle 196 milyon doları bulmuştu. Fujifilm de, üçüncü çeyrekte kâğıt ürünleri alanındaki kârının yüzde 29 düştüğünü açıklamıştı.