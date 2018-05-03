Xiaomi, dev halka arz için başvuru yaptı

03 Mayıs 2018

Çin merkezli akıllı telefon ve internete bağlı cihaz üreticisi, Hong Kong borsasında halka arz başvurusu yaptı. Yaklaşık 10 milyar dolar büyüklükteki halka arz, Çin teknoloji şirketlerinin son dört yılda yaptığı en büyük halka arz olacak.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların verdiği bilgiye göre halka arz büyüklüğünün 10 milyar dolar olarak gerçekleşmesi halinde, şirketin piyasa değerinin 80 milyar dolar ile 100 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Halka arz beklentiler doğrultusunda gerçekleşirse, Çinli internetten pazarlama şirketi Alibaba Group Holding'in 2014'teki 21.8 milyar dolarlık arzından bu yana Çinli bir teknoloji şirketinin en büyük halka arzı olacak. Ayrıntılar henüz açıklanmadığı için ismini vermek istemeyen kaynaklara göre halka arz Haziran sonunda başlayabilir.

Finansal veriler küresel akıllı telefon piyasasındaki yavaşlamaya rağmen Xiaomi'nin satışlarının Hindistan gibi pazarlara girmesinin desteğiyle güçlü seyrettiğini gösteriyor. Xiaomi'nin satış gelirleri 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 67.5 artışla 18 milyar dolar oldu. Bir önceki yıl 3.79 milyar yuan olan faaliyet kârı da 2017 yılında 12.22 milyar yuana yükseldi.

Şirket geçen yıl 43.89 milyar yuan net zarar açıkladı, ancak bu rakam, geri ödenebilir imtiyazlı hisselerinin rayiç değer değişikliklerinden etkilendi. Xiaomi, 2016 yılında 491.6 milyon yuan kâr açıklamıştı.

Xiaomi Mi Max 2 Türkiye'de satışa çıktı

Kaynak: Reuters